В Одессе для школьников продлили каникулы – причина

В школах Одессы продлевают осенние каникулы до 7 ноября. Это связано со стремительным ростом заболеваний COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Одессы.
Отдых продолжается
Как стало известно, в связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября.
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Статистика коронавируса в Одессе
За последние сутки в Одессе выявили 1085 новых случаев COVID-19, в том числе 40 новых случаев COVID-19 у детей (25 девочек и 15 мальчиков).
Где еще продлили каникулы?
Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости на COVID-19 среди детей, житомирским школьникам продлили каникулы до 7 ноября.
В Киеве могут продлить школьные каникулы на две недели. Но также власти рассматривают введение дистанционного обучения.
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).
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