В Харькове прокуроры ищут виновных, которые оставили замерзать сотни многоэтажек

Сегодня, 18:03

В прокуратуре подозревают, что прорывы теплосетей не обошлись без халатных чиновников


В Харькове прокуратура расследует масштабные аварии на теплосетях города, которые оставили без отопления и горячей воды сотни многоэтажек, школ, больниц и детских садов.

По мнению правоохранителей, коммунальные происшествия не обошлись без служебной небрежности или халатности чиновников.

После того, как за 10 дней трубы прорывало как минимум семь раз, а школы, больницы, детсады и жители 700 многоэтажек города остались без тепла и горячей воды.

При этом до начала отопительного сезона коммунальщики и городские чиновники отчитывались, что сети полностью готовы к зиме.

Следователи открыли уголовное производство относительно расхода денег на отопительному сезону, в ходе которого должно стать понятно, кто именно отвечал за подготовку к нему.

Напомним, что одна из последних крупных аварий произошла в центре Харькова, и в  результате сотни многоэтажек, 5 больниц, 2 садика и школа остались без тепла.

Авария произошла на старой тепло магистрали: около трех часов ночи в зданиях уже начали остывать батареи и исчезла горячая вода.

При этом в больницы оперативно доставили обогреватели, а школы и детсады отправили на вынужденных каникулах для экономии газа. 
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Источник:

"Сегодня"

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