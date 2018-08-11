В Харькове провели масштабную проверку киосков с уличной едой: обнаружили множество нарушений

Сегодня, 17:42

У предпринимателей отсутствует документация на продукты и сертификаты на их продажу


После массового отравления шаурмой в столице, которое отправило в больницу почти 70 человек, в Харькове на Барабашово – самом крупном рынке в Украине был проведен масштабный рейд по проверке киосков с уличной едой.

Часть продавцов пыталась скрыться, другие продолжали жарить мясо и заворачивать шаурму. Некоторые из реализаторов даже заявили, что прошли медицинский осмотр. Однако без соответствующей документации на продукты и сертификатов на их продажу это никоим образом не гарантирует безопасность потребления пищи.

Среди нарушений, зафиксированных во время рейда, также отсутствие данных о предпринимателях.

В таких условиях правоохранители могут только выписать штраф в 150 грн, чем не сильно можно напугать держателей точек.

"Мы можем повторно прийти и составить протокол по второй части. Там уже 500 гривен. Вторая часть для многих уже выглядит убедительнее", – заявил заместитель руководителя сектора превенции Киевского отдела полиции Харькова Артемий Коновалов.

В киосках с уличной едой помимо прохожих обедают также и работники рынка – их насчитывается около 15 тысяч.

"Ни разу никто не отравился. Мы сами шаурму покупали здесь. Покупаем. Сейчас конечно цены дорогие. Но иногда позволяем по зарплате", – сказала одна из- работниц рынка.

Акты с нарушениями – правоохранители передадут в госпродпотребслужбу – там уже должны более тщательно проверить киоски. А пока – закрыть их никто не может.

В начале мая в Одессе намеревались проверить все точки продажи уличной еды на соответствие санитарным нормам. Поводом для проверки стало массовое отравление шаурмой.
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Источник:

"Сегодня"

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