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В Харькове пьяный водитель устроил два ДТП и сбежал: опубликованы фото и видео

Сегодня, 17:21

В результате двух ДТП пострадал один человек, копы составили на водителя три админпротокола

В Харькове пьяный водитель устроил два ДТП и сбежал: опубликованы фото и видео Харьков В результате двух ДТП пострадал один человек, копы составили на водителя три админпротокола

В Харькове поздним вечером 12 февраля на перекрестке улиц Ковпака и Героев Труда произошло ДТП с участием Skoda и Mitsubishi, причем водитель чешской машины с места происшествия скрылся и через несколько минут устроил другую аварию, столкнувшись с Subaru и ВАЗ-11193.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, в результате первого столкновения обошлось без пострадавших, а после второй аварии водитель Subaru оказался в больнице.

Отрабатывая вызов, патрульные обнаружили автомобиль, который мог совершить оба ДТП, на улице Гвардейцев Широнинцев,68, а его водитель имел признаки алкогольного опьянения, но отказался пройти освидетельствование.

Патрульные составили на шофера три административных протокола – за совершение ДТП, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом состоянии. В дальнейшем административные матeриалы будут переданы в суд.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень.

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Тег ДТП, Харьков, пьяный водитель

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