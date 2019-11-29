В Харькове разоблачили тюремщиков, продававших еду заключенных: видео

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работников исправительных учреждений, которые продавали продукты, закупленные для заключенных Министерством юстиции.

Как сообщили в СБУ, масштабные расхищения были обнаружены в четырех колониях – прямо с их территории оптовые партии за наличные продавали посредникам, а в документах указывали, что продукты были съедены осужденными.

Участников аферы задержали с поличным – с тремя тоннами краденых продуктов. Сумма ущерба составила более полумиллиона гривен. Троим подозреваемым в злоупотреблении служебным положением изберут меру пресечения.

Напомним, ранее масштабный механизм незаконного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, который нанес государственному бюджету убытков на миллионы гривен, блокировали сотрудники СБУ в Черновицкой области.

Также мы сообщали, о том, как в Украину через Львовскую таможню, при участии самих работников таможни, ввозились крупные партии брендовой одежды по поддельным документам.

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