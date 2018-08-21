В Харькове разработали мобильное приложение для сортировки мусора

В мобильных маркетах, планируют разработчики, программа появится через несколько месяцев – и будет бесплатной

Харьковские программисты разработали бесплатную программу для мобильных телефонов, которое облегчит жизнь и тем, кто сортирует вторсырье, и ее переработчикам. А еще авторы надеются приучить к сортировке отходов как можно больше людей. Как работает приложение – узнавали журналисты "Сегодня".

Ольга Сотникова уже год сортирует отходы и считает, что это – простой и действенный способ уменьшить количество мусора вокруг, потому что большинство из того, что обычно попадает на свалки можно переделать.

"Для многих становится непреодолимым препятствием то, что рядом с домом нет баков, в которые можно было бы раскладывать отдельно отходы. Людям не хватает информации, куда можно сдать это сырье, отходы", – рассказала жительница Харькова.

В Харькове есть стационарные и мобильные пункты приема вторсырья, нде они расположены и что именно принимают? Местные программисты решили дать ответы на эти вопросы – и разработали мобильное приложение.

"Эта программа, в первую очередь, для обычных людей, которые хотят сделать наш мир чуточку чище, начав с себя. Приложение позволяет наладить коммуникацию между теми, кто производит потенциальное вторсырье – обычными гражданами, – и теми, кто заинтересован в утилизации и переработке этого сырья", – рассказал разработчик мобильного приложения Егор Куц.

Те, кто сортируют отходы дома, будут видеть, куда их нести. Переработчики, в свою очередь, смогут отследить, у кого забрать сырье. Авторы говорят: их приложение будет полезным и большим компаниям, и отдельным сортировщикам. В мобильных маркетах, планируют разработчики, программа появится через несколько месяцев – и будет бесплатной.

"Мы на 90% готовы к запуску. У нас остались мелкие "допилы", мелкие украшательства и прочее, прочее. Где-то мы планируем запускаться во второй половине осени", – отметил разработчик мобильного приложения Олег Бородай.

После запуска приложения пользователи смогут вносить туда свои данные, а работать оно будет во всех регионах.

Ранее мы сообщали, что жители столичной хрущевки открыли станцию сортировки мусора в своем доме - и через несколько месяцев заработали почти три тысячи гривен.

Также мы писали, что во Львовской области приучаются сортировать мусор и зарабатывать на этом. Жителям посёлка выдают бесплатно пакеты для разного вида отходов и увозят их прямо из-под дома. Такой опыт позаимствовали в Италии.

Напомним, в Украине ужесточили ответственность за несортированный мусор. С первого января сортировать его обязывает закон.