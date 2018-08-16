В Черкасской области территориальные общины занялись экоспортом – плогингом
Плогинг изобрели молодые шведы-экологи
Плогинг изобрели молодые шведы-экологи. Смысл в том, что бег на длинные и короткие дистанции спортсмены совмещают с уборкой мусора. Соревнуются также на скорость сбора отходов.
Это новый вид спорта, который только набирает популярность в мире. И Украина – не исключение. Так, в селе Лепляво Каневского района Черкасской области представители семи объединенных территориальных общин (ОТГ) провели экологические спортивные соревнования.
Команды ОТГ за сорок минут собрали более чем по 20 мешков придорожного мусора. Те, кто ловче всех справились с задачей, получили от организаторов мероприятия денежное вознаграждение. Впрочем, все участники екопробега вернулись домой с призами и новыми инициативами по развитию плогинга у себя в ОТГ.
Напомним, ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что в 116 районах Украины не создано ни одной территориальной общины. При этом он также отметил, что сейчас в Украине созданы 803 объединенные территориальные общины, 98 из которых ожидают решений ЦИК о назначении первых выборов.