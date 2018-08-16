В Черкасской области территориальные общины занялись экоспортом – плогингом

Плогинг изобрели молодые шведы-экологи. Смысл в том, что бег на длинные и короткие дистанции спортсмены совмещают с уборкой мусора. Соревнуются также на скорость сбора отходов.

Это новый вид спорта, который только набирает популярность в мире. И Украина – не исключение. Так, в селе Лепляво Каневского района Черкасской области представители семи объединенных территориальных общин (ОТГ) провели экологические спортивные соревнования.

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Команды ОТГ за сорок минут собрали более чем по 20 мешков придорожного мусора. Те, кто ловче всех справились с задачей, получили от организаторов мероприятия денежное вознаграждение. Впрочем, все участники екопробега вернулись домой с призами и новыми инициативами по развитию плогинга у себя в ОТГ.

Напомним, ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что в 116 районах Украины не создано ни одной территориальной общины. При этом он также отметил, что сейчас в Украине созданы 803 объединенные территориальные общины, 98 из которых ожидают решений ЦИК о назначении первых выборов.