В курортном поселке под Одессой жители устроили "мусорный бунт"

Люди вынуждены сами покупать пакеты для мусора

В курортном поселке Крыжановка под Одессой местные жители протестуют против повышения расходов на поддержание чистоты в населенном пункте и выбрасывают мусор куда попало.

Причиной такого "мусорного бунта" стало то, что специальные пакеты, в которые коммунальщики собирают отходы, теперь должны покупать сами жители поселка. Каждый такой пакет с маркировкой стоит 35 гривен.

Ранее мы уже писали о том, что новую систему оплаты услуг по вывозу мусора внедрили в Крыжановке в июле. С тех пор люди не оплачивают услуги мусоровоза, а должны покупать специально маркированные пакеты объемом 39 и 75 литров. Таким образом, потребители платят за вывоз фактического объема отходов.

Напомним, в Киеве также ввели новшества по оплате коммунальных услуг. В этом месяце горожане получат платежки, в которых появится графа "вывоз мусора". Для многих киевлян изменится и стоимость этой услуги.

Также мы писали, что в Херсоне полиция открыла расследование из-за отвратительной вони и горы отходов.



