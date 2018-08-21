В курортном поселке под Одессой жители устроили "мусорный бунт"

Сегодня, 13:40

Люди вынуждены сами покупать пакеты для мусора

 


В курортном поселке Крыжановка под Одессой местные жители протестуют против повышения расходов на поддержание чистоты в населенном пункте и выбрасывают мусор куда попало.

Причиной такого "мусорного бунта" стало то, что специальные пакеты, в которые коммунальщики собирают отходы, теперь должны покупать сами жители поселка. Каждый такой пакет с маркировкой стоит 35 гривен.

Ранее мы уже писали о том, что новую систему оплаты услуг по вывозу мусора внедрили в Крыжановке в июле. С тех пор люди не оплачивают услуги мусоровоза, а должны покупать специально маркированные пакеты объемом 39 и 75 литров. Таким образом, потребители платят за вывоз фактического объема отходов.

Напомним, в Киеве также ввели новшества по оплате коммунальных услугВ этом месяце горожане получат платежки, в которых появится графа "вывоз мусора". Для многих киевлян изменится и стоимость этой услуги.                     

Также мы писали, что в Херсоне полиция открыла расследование из-за отвратительной вони и горы отходов.
Одесса, мусор, бунт, протест, одесская область

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