В Харькове школьник попал в ДТП: ребенка спас рюкзак

Школьника от удара отбросило на семь метров

В Харькове ребенок, который перебегал дорогу в неположенном месте, попал под автомобиль и чудом осталась невредимым.

Это ДТП попало на видео. На записи видно, как мальчик перебегает дорогу, и водитель пытается притормозить, но избежать столкновения не удалось. От удара школьника отбросило на семь метров, но падение смягчил рюкзак. Ребенок отделалась легким испугом.

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Напомним, утром 11 сентября в Бердянске Запорожской области автомобиль сбил двух несовершеннолетних сестер. Очевидцы происшествия оперативно вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала одну из пострадавших. Сейчас дети находятся под присмотром врачей. Полицией было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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