В Харькове состоится велодень с флешмобом и заездом

Сегодня, 23:06

Велосипедисты удивят харьковчан очередной фигурой и промчат восемь километров

Выходные на колесах. На площади соберутся велосипедисты. Фото: city.kharkov.ua
Выходные на колесах. На площади соберутся велосипедисты. Фото: city.kharkov.ua

Массовый заезд велосипедистов состоится в Харькове 20 мая, во время XIII Велодня. Любители велоспорта соберутся в 10:00 на площади Свободы.

Как сообщают в мэрии, сначала велосипедисты примут участие во флешмобе и составят гигантскую фигуру. Какую именно, в мэрии пока не говорят, лишь уточняют, что она получила наибольшую поддержку среди харьковчан во время голосования.

"Ее автору вручат велосипед", — отметил директор гордепартамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

После флешмоба велосипедисты проедут по центральным улицам города: Сумской, Новгородской, Динамовской, Алчевских, Чернышевской и пр-ту Науки. Всего велосипедистам предстоит преодолеть 8 км. В связи с этим с самого утра до 14:00 в центре города будет запрещено движение транспорта.

"На протяжении всего дня на центральной площади Харькова гости любого возраста и интересов смогут принять участие в конкурсах. Большое внимание мы уделяем детской зоне: для детей подготовлено множество развлечений и подарков", — говорит Алексей Чубаров.

Напомним, в Одессе прошла традиционная велосотка — велопробег на 100 км, приуроченный к годовщине освобождения города во вре­­мя Второй мировой войны. В состязаниях приняли участие око­­ло 1500 человек, в том числе велосипедисты из Китая.

А зимой в Запорожье состоялся велопробег Дедов Морозов.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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