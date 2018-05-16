В Запорожье мужчина бросил взрывчатку в толпу участников ЛГБТ-сообщества

Сегодня, 21:42

Полицейским удалось догнать и задержать нарушителя


фото 061.ua

фото 061.ua

фото 061.ua

фото 061.ua

фото 061.ua

фото 061.ua

фото 061.ua

фото 061.ua

фото 061.ua

фото 061.ua

Сегодня, 16 мая, в Запорожье, где ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве отца, возле мэрии проходил "Радужный флешмоб 2018" – акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Во время акции мужчина кинул в толпу петарду. Об этом сообщает 061.

Акция была приурочена к Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечают 17 мая, сообщает 061.

В акции приняли участие больше 30 человек: это были как участники ЛГБТ-сообщества, так и просто горожане, которые разделяют их взгляды. Участники сложили из плакатов и разноцветных шариков надпись "Ми видимі", чтобы показать, что они точно такие же члены украинского общества, как и другие.

Флешмоб охраняли около сотни правоохранителей. Во время акции мужчина по имени Богдан кинул в толпу петарду, после чего попытался убежать.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Екатерина Людвик, мужчине 45 лет. Кинул он, предварительно, петарду, так как по размеру это было меньше взрывпакета.

Полицейским удалось догнать и задержать нарушителя. Мужчина заявил, что ненавидит людей гомосексуальной ориентации, а таким образом высказал "гражданское недовольство".

В это время участники акции разбежались – позже автобус доставил их в безопасное место.

Мужчину полицейские "оформляли" в здании мэрии: у него нашли пистолет и шокер.

В результате взрыва пострадал один из сотрудников Нацполиции – у него сильно повреждена нога. Врачи скорой помощи доставили правоохранителя в больницу.

Сейчас пятеро участников акции находятся в Вознесеновском отделении полиции в качестве свидетелей.

Ранее в селе Белозерка Великобелозерского района Запорожской области во время семейной ссоры мужчина серьезно избил свою сожительницу

Кроме того, в ночь на 16 мая в центре Бердянска, во дворе по улице Морской, неизвестные открыли стрельбу по припаркованным автомобилям из пневматического оружия.
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