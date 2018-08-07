В Харькове сотрудницу банка подозревают в краже 200 тысяч гривен

В Харькове полицейские сообщили о подозрении сотруднице банка, которая могла присвоить более 200 тысяч гривен из денег клиентов финансового учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

По словам начальника Киевского отдела полиции Харькова Александра Коцара, в период с 2015 по 2017 годы 55-летняя заведующая филиалом банка подделывала документы на выдачу наличных и получала деньги клиентов из кассы.

Женщине объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.1 ст.366 ("служебный подлог") Уголовного кодекса.

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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