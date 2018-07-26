В Бердянске разоблачили руководство санатория, укравшее 400 тысяч

В курортном Бердянске Запорожской области местная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили руководителей санатория, которые украло 400 тысяч гривен, которые должны были пойти в доход государства.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, копы и сотрудники спецслужбы разоблачили преступную схему, в которой были задействованы директор, его заместитель и близкий родственник одного из них.

"Злоупотребляя служебным положением, завладели денежными средствами в сумме более 400 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

В связи с задолженностью по зарплате и налогам счета санатория по улице Макарова в Бердянске были арестованы. Все заработанные средства должны были учитываться и за их счет погашаться долг, но руководство санатория решило заработать в обход кассы, и продолжили сдавать помещения отдыхающим, а деньги присваивали.

Подозреваемым сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "служебный подлог". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее харьковские правоохранители разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности.

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