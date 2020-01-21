В Харькове студент из Египта на "евробляхе" разнес вдребезги авто депутата (фото)

/ Фото: Facebook

В центре Харькова иностранный студент на "евробляхе" разнес вдребезги автомобиль депутата городского совета Игоря Черняка. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.

Авария произошла вчера, 20 января, около 22:00 на проспекте Науки. В результате столкновения автомобиль Hyundai Tucson, который принадлежит Черняку, сильно пострадал. От удара авто развернуло на 180 градусов.

"Въехала "евробляха". За рулем – студент из Египта. Страховки – нет. Ничего – нет. Въехал в машину – повезло! В машине – никого не было. Тоже – повезло! И рядом – снова никого не было. Повезло, что никого не было вокруг! Кроме – самой машины", – написал Черняк.

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Депутат отметил, что влетевший в его авто водитель – студент ХНУРЭ. "Предпоследний курс. Почти медалист. Он настолько проникся своей виной, что даже не согласился оплатить эвакуатор для нашей машины на ближайшую СТО. Мол, не до того ему! Не говоря уже о ущербе", – отметил Черняк.

По словам Черняка, автомобиль, скорее всего, восстановлению уже не подлежит. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщали "Сегодня", во Львове водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате была травмирована молодая женщина.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "БМВ", 37-летний львовянин, не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и совершил при этом наезд на пешехода – 24-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу", – рассказали полиции.

А 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями. 26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы.

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