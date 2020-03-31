В Харькове суд освободил мужчину, случайно убившего свою мать

Киевский районный суд Харькова освободил из-под стражи мужчину, который по неосторожности убил собственную мать. Вердикт был опубликован в Едином реестре судебных решений.
Как выяснилось в ходе следствия, трагедия произошла во время ссоры – перевернули журнальный столик, на котором стояла стеклянная ваза, мужчина толкнул пожилую мать, которая упала на осколки. Женщина получила ранения малоберцовой артерии, и умерла от потери крови.
В ходе судебных слушаний обвиняемый не стал отрицать обвинения и полностью признал свою вину. За убийство по неосторожности суд приговорил его к трем годам, двум месяцам и 12 дням ограничения свободы.
Мужчине засчитали время, в течение которого он находился под стражей. В связи с отбытием наказания харьковчанина освободили под личное обязательство до истечения срока меры пресечения.
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Также мы писали о том, что столичная прокуратура сообщила о подозрении 37-летнему мужчине в умышленном убийстве одномесячного ребенка своей сожительницы.
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