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В Харькове суд освободил мужчину, случайно убившего свою мать

31 марта, 03:05

Руслан Ровик

Харьковчанин поссорился с матерью и толкнул ее на осколки стеклянной вазы

Киевский районный суд Харькова освободил из-под стражи мужчину, который по неосторожности убил собственную мать. Вердикт был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Как выяснилось в ходе следствия, трагедия произошла во время ссоры – перевернули журнальный столик, на котором стояла стеклянная ваза, мужчина толкнул пожилую мать, которая упала на осколки. Женщина получила ранения малоберцовой артерии, и умерла от потери крови.

В ходе судебных слушаний обвиняемый не стал отрицать обвинения и полностью признал свою вину. За убийство по неосторожности суд приговорил его к трем годам, двум месяцам и 12 дням ограничения свободы.

Мужчине засчитали время, в течение которого он находился под стражей. В связи с отбытием наказания харьковчанина освободили под личное обязательство до истечения срока меры пресечения.

В Ужгороде установили причину смерти молодых людей, тела которых были найдены в ванной съемной квартиры – выяснилось, что их убило током из-за фена, которым девушка сушила волосы.

Также мы писали о том, что столичная прокуратура сообщила о подозрении 37-летнему мужчине в умышленном убийстве одномесячного ребенка своей сожительницы.

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Харьков суд убийство

Источник: Сегодня

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