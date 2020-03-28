На Закарпатье фен убил молодую пару

В Ужгороде установили причину смерти молодых людей, тела которых были найдены в ванной съемной квартиры – выяснилось, что их убило током из-за фена, которым девушка сушила волосы.

Как сообщает Mukachevo.net, окончательные причины были установлены судебно-медицинской экспертизой.

"Эксперты выяснили, что парня и девушку убило током. Вероятно, в тот момент девушка сушила волосы феном, ведь именно он был найден на месте смерти включенным в розетку. На теле погибших нашли характерные ожоги", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ровно семилетний ребенок получил смертельный удар током.

Также сообщалось, что в городе Чертков Тернопольской области от удара токомпогиб подросток.При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

Также в Тернопольской области 12-летний мальчик попал в больницу с ожогами коленей и плеч. Травмы ребенок получил на территории детского сада.

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