Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове трамвай слетел с рельсов и потерял вагон

Сегодня, 14:49

Авария произошла перед мостом на улице Героев Труда

В Харькове трамвай слетел с рельсов и потерял вагон Харьков Авария произошла перед мостом на улице Героев Труда

В Харькове возле моста трамвай сошел с рельсов – вагоны в результате аварии расцепились. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия, которые публикуют фото и видео с места происшествия.

По данным очевидцев, авария произошла сегодня, 28 марта, перед мостом на улице Героев Труда. Один из вагонов трамвая отцепился от другого и сошел с рельсов, второй вагон остался на пути.

Напомним, в Харькове произошло ДТП: трамвай сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег трамвай, вагон, рельсы

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове трамвай слетел с рельсов и потерял вагон". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове трамвай сбил пешехода: опубликовано видео

22 марта, 13:48

Пострадавший получил сотрясение и ушибы

В Киеве мужчина устроил погром, залив остановку трамвая кровью

22 марта, 08:31

Молодой человек разбил стеклянную дверь в одном из магазинов

В метро Харькова пьяный мужчина упал на рельсы

21 марта, 15:44

Житель Днепропетровской области находился в состоянии алкогольного опьянения

Стрельба в трамвае Утрехта может быть терактом: найдено доказательство

19 марта, 14:55

Полиция обнаружила в машине стрелка записку, из которой можно сделать некоторые выводы

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов

В сети показали фото "груза 200" у боевиков "ЛНР"

NIKITA LOMAKIN рассказал об отношениях с Тиной Кароль
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз