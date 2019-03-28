В Харькове трамвай слетел с рельсов и потерял вагон
Авария произошла перед мостом на улице Героев Труда
В Харькове возле моста трамвай сошел с рельсов – вагоны в результате аварии расцепились. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия, которые публикуют фото и видео с места происшествия.
По данным очевидцев, авария произошла сегодня, 28 марта, перед мостом на улице Героев Труда. Один из вагонов трамвая отцепился от другого и сошел с рельсов, второй вагон остался на пути.
Напомним, в Харькове произошло ДТП: трамвай сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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