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В Харькове установили необычный рекорд

22 мая, 10:36

Почти полтысячи студентов в Харькове исполнили гопак


В Харькове установили необычный рекорд – 432 студента педагогического университета одновременно танцевали гопак: молодые люди вышли на площадь в парке Горького, а потом начали еще и обучать зрителей "выкрутасам".

Готовились к выступлению несколько месяцев. Их труды не пропали даром – за самое массовое выполнение народного танца уже попали в Книгу рекордов Украины.

"Гопак является визитной карточкой нашей Украины по всему миру. Мы показываем о том, что вокруг танца мы можем объединиться и создать нашу планету доброй и благополучной", – рассказал Шахин Омаров, представитель Книги рекордов Украины.

Ранее мы писали о том, что третий президент современной Украины Виктор Ющенко поставил рекорд по количеству собранных украинских народных рушников.

Стоит также напомнить, как тысячи одесситов накануне вышли убирать свой город и установили своеобразный рекорд. Вооружившись перчатками и пакетами для мусора, люди вывезли несколько машин хлама и подготовили зеленые зоны для пикников.

Дюковский сад, Лузановка, Трасса Здоровье и мемориал "411-й батарея" – самые известные места Одессы. Сюда пришли на субботник целыми семьями. Некоторые – даже с домашними любимцами. Организаторы подготовили 5 тысяч пар перчаток, 10 тысяч пакетов. Чтобы вывезти мусор понадобилось 20 грузовиков. Предусмотрели специальные емкости для опасных находок.

Организаторы насчитали более пяти тысяч участников субботника. Им удалось привести в порядок около десяти километров зеленой зоны. 

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Тег Харьков, рекорд, гопак, танец

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