Тысячи одесситов устроили субботник и установили рекорд

Организаторы подготовили 5 тысяч пар перчаток, 10 тысяч пакетов

Тысячи одесситов накануне вышли убирать свой город. Вооружились перчатками и пакетами для мусора. Вывезли несколько машин хлама и подготовили зеленые зоны для пикников.

Пластиковая посуда, консервные банки и опасные стеклянные бутылки. Что тут только не найдешь. Под девиз "Я одессит – мне не безразлично", тысячи горожан вышли на масштабную уборку и установку нового украинского рекорда.

Дюковский сад, Лузановка, Трасса Здоровье и мемориал 411 батарея – самые известные места Одессы. Сюда пришли на субботник целыми семьями. Некоторые – даже с домашними любимцами.

Организаторы подготовили 5 тысяч пар перчаток, 10 тысяч пакетов. Чтобы вывезти мусор понадобилось 20 грузовиков. Предусмотрели специальные емкости для опасных находок.

"Перчатки, пакеты и еще нам выдали такие контейнеры под шприцы. Чаще всего, это очень много бутылок, пакетов из под фастфуда, а также, в прошлый раз много шприцов насобирали", – делится Александр Павленко, участник толоки.

Организаторы насчитали более пяти тысяч участников субботника. Им удалось привести в порядок около десяти километров зеленой зоны. А заодно – и установить рекорд.

"Это впервые происходит. За 18 лет работы Книги рекордов Украины, у нас не было таких рекордов, которые связаны с массовым наведением чистоты в своем городе", – говорит Игорь Пидчибий, представитель Книги рекордов Украины.

Диплом Книги рекордов Украины вручили организатору.

"Идея этого флешмоба родилась два года назад. У меня четыре сына, мы с детьми бегаем вдоль Трассы Здоровья. И нам не безразлично то, что здесь происходит. Основная, задача, основное желание было – пробудить сознательность у небезразличных одесситов", – рассказал организатор Алексей Леонов.

Одесситы уже даже запланировали следующую уборку - обещают еще раз навести порядок в городе после майских праздников.

Ранее мы писали, что в селе Петриков в Тернопольской области семья учителей построила дом из мусора. Для строительства дома пара использовала пять тысяч бутылок, десяток автошин, дерево и обычную вату. Хозяева подбирали материалы и планировку дома так, чтобы на обогрев тратить меньше.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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