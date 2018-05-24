В Харькове во дворе депутата прогремел взрыв

На место происшествия выезжало руководство областной и местной полиции, эксперты-взрывотехники

23 мая около 01.20 часов во дворе частного дома в поселке Купянск-Узловой Харьковской области взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Сообщается, что 46-летний местный житель ночью услышал хлопок во дворе по месту жительства. Во двор мужчина вышел уже утром, где и обнаружил следы взрыва.

По предварительной информации, инцидент случился во дворе дома депутат облсовета Игоря Стоянова (фракция "Відродження"). Об этом пишут местные СМИ.

На место происшествия выезжало руководство областной и местной полиции, эксперты-взрывотехники. Собраны вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц.

Накануне в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова.

А в Сумской области мужчина пришел попрощаться с бывшей женой и погиб от взрыва гранаты.

Напомним, в ночь 6 мая, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.