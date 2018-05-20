В Одесской области во двор депутата бросили гранату
В момент взрыва в доме никого не было — бизнесмен с семьей находился в Одессе
В Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова. Об этом сообщает местное издание "БессарабияINFORM".
Как пишет издание, в момент взрыва в доме никого не было — бизнесмен с семьей находился в Одессе.
Следы взрыва на заднем дворе возле окон столовой обнаружила в субботу утром женщина, которая присматривала за домом, пока хозяева были в отъезде.
В результате взрыва были повреждены металлопластиковые окна, железное ограждение и тротуарная плитка во дворе. Никто не пострадал.
Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники Измаильского отдела полиции. Ведется розыск злоумышленников.
В то же время, полиция Одесской области и партия БПП о происшествии не сообщают.
Напомним, в ночь 6 мая, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
Также мы писали, что в России мужчина подорвал себя гранатой в подъезде жилого дома.
А в Московском районе Харькова на балконе одной из квартир жилого многоэтажного произошел взрыв.
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