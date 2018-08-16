ФОТОФАКТ. В Харькове во дворе многоэтажки появился пруд с золотыми рыбками и лилии

На дно установил горшки, из которых растут лилии, а рыб купил на рынке

В Харькове в одном из дворов микрорайона Восточный есть небольшой пруд с золотыми рыбками и лилиями. Водоем у жилого многоквартирного дома на ул. Шариковой соорудил местный житель Роман Сидоренко.

Стены выкопанного бассейна мужчина выложил камнями и морской галькой, закрепив их цементным раствором. На дно установил горшки, из которых растут лилии, а рыб купил на рынке. Сейчас здесь живут пара десятков крупных рыб, и семейство постоянно пополняется мальками.

"Я создал мини-пруд прежде всего для себя: вышел во двор — и приятно глазу смотреть", — рассказал нам Роман.

Рыб он кормит червяками и регулярно подливает воду в бассейн, а зимой переселяет обитателей в домашний аквариум.

Ранее мы писали о том, как в Харькове прорыв канализации чуть не убил озеро – больше недели запах канализации не давал дышать жителям нескольких улиц города.

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