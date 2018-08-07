На Донбассе пенсионера оштрафовали за выкопанный пруд

Журналисты выяснили, чего нельзя делать даже собственном участке

В Донецкой области прокуратура привлекла к суду пенсионера, который на своей земле выкопал пруд – сейчас ему грозит штраф.

Как стало известно, житель села Курицыно выкопал водоем прямо посреди своего огорода. По его словам, огород начало поглощать болото, а потому он решил, чтобы вода стекала в пруд, нашел экскаватор и заплатил около 12 тысяч гривен.

"Экскаватор нанял, вырыл. Приехали прокуратура, полиция, вымеряли – все на своей земле. Ну в чем тут вред?" – заявил односельчанин.

Между тем, ставок вышел площадью около 200 квадратных метров, а водой хозяин собирается поливать растения на огороде.

Однако земельными работами заинтересовалась прокуратура: в действиях мужчины обнаружили нарушения Уголовного кодекса, поскольку самовольное создание водоемов может привести к снижению плодородия и изменениям структуры грунта.

"С одной стороны, да, он нарушил закон, потому что было поменяно целевое назначение земельного участка. С другой стороны, человек как бы на своем участке, на своем земельном участке, который приватизированный, выкопал этот прудик для своих личных нужд", – отметил председатель Спасско-Михайловского сельского совета Анатолий Колосок.

Между тем, соседи встали на защиту пенсионера.

"Ну, если земля приватизированная, то что хочу, то и делаю на своей земле. Так же? Я так считаю. Если не во вред людям другим, соседям" – говорит односельчанка.

Сам хозяин огорода также уверен, что никому не помешал своим прудом, поскольку на грунтовые воды он не повлиял, подвалов в соседних хозяйствах не затопил.

"Какие тут подвалы? Тут воды нет попить! В колодцах нет воды. А то, что подтопило это. Нету воды, шахта забрала воду. Нету. В колодцах нету", – говорит мужчина.

В свою очередь, сельский голова говорит, что ситуация противоречивая, но закон нарушать нельзя. Хозяин ставка признал свою вину в суде и заплатил штраф в 850 гривен. Подавать апелляцию Виктор не собирается, ведь закопать водоем его никто не обязывал. Что будут делать стражи порядка дальше, журналистам в прокуратуре не сообщили.

Напомним, недавно на Волыни произошел земельный скандал: арендатора лишили более 30 гектаров с рожью. Государству вернули земельный участок стоимостью 35 млн гривен, который использовался с нарушением арендного договора.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поддержал отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"Действующий мораторий на продажу земель сдерживает инвестиции, тормозит развитие аграрного рынка и лишает значительное количество граждан Украины возможности реализовать конституционное право распоряжаться своей земельной собственностью", – заявил Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета.

Но, по мнению президента, даже решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что абсолютный запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека, "не отрезвило популистов".