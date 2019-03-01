В Запорожье неизвестные взорвали банкомат

Денег подрывники украсть не сумели

В Запорожье ночью взорвали банкомат. Фото: gazeta.zp.ua.

В Запорожье неизвестные взорвали банкомат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/903/7a4/5c79037a49868.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/903/7a4/5c79037a49868.jpg 2019-03-01T12:15:21+02:00 Запорожье Денег подрывники украсть не сумели

В Шевченковском районе Запорожья в ночь на 1 марта неизвестные взорвали банкомат. Как стало известно, подрывникам не удалось завладеть деньгами из устройства – была повреждена только его фасадная часть.

"По информации Службы безопасности банка, около четырех часов утра неизвестные взорвали фасадную часть банкомата, расположенного по улице Мечникова, 36", – сообщает "Укринформ".

Сотрудники Службы безопасности банка вместе с полицией выясняют все обстоятельства преступления. Кроме того, финансовое учреждение объявило о вознаграждении в сумме 50 тысяч гривен за информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Напомним, ранее, в ночь на 1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская. Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн.

Перед этим в городе Самбор Львовской области неизвестные разобрали часть внешней стены магазина и обокрали банкомат. Кроме того в Бугске Львовской области неизвестные подорвали банкомат, расположенный в здании центральной районной больницы.

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