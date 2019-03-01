В Запорожье неизвестные взорвали банкомат
Денег подрывники украсть не сумели
В Шевченковском районе Запорожья в ночь на 1 марта неизвестные взорвали банкомат. Как стало известно, подрывникам не удалось завладеть деньгами из устройства – была повреждена только его фасадная часть.
"По информации Службы безопасности банка, около четырех часов утра неизвестные взорвали фасадную часть банкомата, расположенного по улице Мечникова, 36", – сообщает "Укринформ".
Сотрудники Службы безопасности банка вместе с полицией выясняют все обстоятельства преступления. Кроме того, финансовое учреждение объявило о вознаграждении в сумме 50 тысяч гривен за информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.
Напомним, ранее, в ночь на 1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская. Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн.
Перед этим в городе Самбор Львовской области неизвестные разобрали часть внешней стены магазина и обокрали банкомат. Кроме того в Бугске Львовской области неизвестные подорвали банкомат, расположенный в здании центральной районной больницы.
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