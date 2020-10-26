В Харькове во время сдачи бюллетеней члену одной из УИК стало плохо: видео

В Харькове во время своза бюллетеней члену одной из участковых избирательных комиссий стало плохо. Мужчина не устоял на ногах и упал прямо на главу городской территориальной избирательной комиссии Ольгу Мозговую.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Присутствующие вызвали скорую помощь.

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В городскую ТИК свозят бюллетени с 605 участков Харькова. В настоящий момент там собралась большая очередь.

Ранее сообщалось, что Геннадий Кернес лидирует на выборах мэра Харькова.

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