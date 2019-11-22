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В Харькове вода с крыши превращала тротуар в ледовый каток

22 ноября, 20:30

Каток возник в самом центре Харькова

В центре Харькова с крыши дома на тротуар бурным потоком лилась вода – на морозе она быстро замерзала, превращая пешеходную зону в настоящий каток.

Напомним, ранее в Харькове сосулька упала на голову 56-летней женщины, которая была госпитализирована с серьезными травмами. Врачи диагностировали у нее два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Женщина уже находится дома, но в гипсе предстоит ходить еще три месяца. Говорит, что врачи осторожны с прогнозами, но худших сценариев удалось избежать. Добиться компенсации пострадавшей пока что не удалось.

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Ранее мы писали о том, что в Днепре люди опасаются за свою безопасность из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома.

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Стоит добавить, что мы уже писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.

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Харьков Мороз каток лед

Источник: Сегодня

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