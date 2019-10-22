В Харькове водитель троллейбуса сделал предложение кондуктору прямо в салоне

В Харькове девушке-кондуктору троллейбуса сделали предложение руки и сердца прямо на рабочем месте – в салоне. По словам очевидцев, жених – ее напарник по смене, водитель. Некоторые пассажиры сразу же поздравили пару.

Отметим, что ранее в России задержали жителя города Чита, который "заминировал" троллейбус, чтобы не выходить на работу. Как оказалось, он работал кондуктором и ему было попросту лень идти на работу.

Прибывшие на место происшествия полиция установила, что мужчина заранее изготовил муляж взрывчатки и подложил его в троллейбус. В итоге мошенника задержали и открыли уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Материалы дела передали в суд.

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Напомним, менее месяца назад в Мурманске мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, после посадки на самолет до Москвы заявил, что у него с собой взрывчатка.

Мы также писали, что прошлым летом из-за сообщений о минировании в российском Ростове-на-Дону правоохранители эвакуировали 16 гостиниц и ресторанов.

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