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В Харькове военнослужащий угрожал жене гранатой

5 октября, 21:38

Чуть более часа понадобилось харьковским полицейским, чтобы задержать мужчину

/ Фото: Wikipedia

Чуть более часа понадобилось харьковским полицейским, чтобы задержать 43-летнего военнослужащего, который угрожал своей жене гранатой.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в 17:45 субботы через оператора 102 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату.

"По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко в 18:15 было введено полицейскую операцию "Гром". В 18:40 силами правоохранителей харьковчанина задержали. Им оказался 43-летний военнослужащий. Взрывоопасный предмет изъят", – говорится в сообщении.

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Информацию о происшествии зарегистрировали в Шевченковском отделе полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

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Ранее сообщалось, что ветеран АТО подорвал свою жену и себя гранатами в Ивано-Франковске,

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

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Харьков граната жена угроза военнослужащий

Источник: Сегодня

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