Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

В Ивано-Франковске взорвались две гранаты: есть жертвы

24 августа, 22:06

Между мужчиной и женщиной возник конфликт

В Ивано-Франковске по ул. Декабристов, 52 около 14:00 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Ивано-Франковской обл.

Следствием установлено, что между погибшим возник конфликт, в результате которого мужчина привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.

Реклама

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

В тренде
День Независимости: как Украина отмечает праздник
Владимир Зеленский

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ.

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов. 

Также в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео взрыв жертвы граната Ивано-Франковск

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет
Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолетЗапад
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День Независимости
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День НезависимостиУкраина
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК "Львов" – "Шахтер": "горняки" забили два мяча и взяли три очкаЧУ по футболу 2019
Плавающие машины и заблокированная трасса на Польшу: фото и видео последствий стихии в Украине
Плавающие машины и заблокированная трасса на Польшу: фото и видео последствий стихии в УкраинеЗапад

Новости партнеров

Loading...