В Ивано-Франковске взорвались две гранаты: есть жертвы

В Ивано-Франковске по ул. Декабристов, 52 около 14:00 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Ивано-Франковской обл.

Следствием установлено, что между погибшим возник конфликт, в результате которого мужчина привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.

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Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ.

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

Также в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

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