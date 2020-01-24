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В Харькове военные устроили необычные "развлечения": видео

24 января, 13:26

Во дворе военного университета "гонщики" показали класс

/ Фото: AFP

В Харькове курсанты Национального университета Военно-воздушных сил (ХНУПС) устроили оригинальные "развлечения" – на обледенелом плацу во внутреннем дворике военные показали класс дрифта.

Соответствующий ролик был опубликован на местном Twitter-канале @h_kharkov. На записи можно увидеть, как крытый военный грузовик выписывает петли по плацу.

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В то же время, в комментарии один из пользователей напомнил о том, что всего в ста километрах от места съемки уже шестой год идет война, намекая на неуместность подобных "развлечений".

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" представили видео с первым украинским военным квадрокоптером. Отечественную разработку назвали "Берегиня": ее раму печатают из карбона с помощью 3D принтера. Вес устройства – до 2 кг. Этот материал прочный и легкий, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в ноябре президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков был неприятно удивлен, когда оказалось, что "Завод имени Малышева" с 2009 года выпустил для ВСУ только один танк.

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Харьков военные грузовик курсанты ВСУ

Источник: Сегодня

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