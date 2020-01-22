В "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер: видео

Фото: ukroboronprom.com.ua

Предприятие "Меридиан" им. Королева, входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", презентовало украинским военным собственную разработку – квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний работник завода Максим Шеремет, аспирант КПИ им. Сикорского.

"Берегиня" – первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес – до 2 кг. Этот материал прочный и легкий, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов, – до 2 минут, замена аккумулятора – до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.

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Квадрокоптер оснащен двумя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

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"Берегиня", в отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, защищает пилота от обнаружения специализированным оборудованием.

"На прошлой неделе на встрече министр обороны отдельным пунктом выделил, что развитие авиации, в частности беспилотной, является одним из приоритетов для Украины. Нам очень важно оперативно получить обратную связь о данном летательном аппарате от тех, кто будет его использовать, и все доработать в соответствии с потребностями конечного пользователя", - сказал заместитель гендиректора по бронетанковой, радиолокационной и спецтехнике "Укроборонпрома" Игорь Фоменко и выразил надежду, что через несколько месяцев эти квадрокоптеры будут на вооружении Вооруженных сил Украины.

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Напомним, Украина и НАТО подписали Дорожную карту по производству оружия и техники.

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