В Харькове вооруженный мужчина взял в заложницы женщину: ранен полицейский

/ Фото: Нацполиция

В Харькове вооруженный мужчина напал на женщину и взял ее в заложники. ЧП произошло сегодня, около 09:30 в Немышлянском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

По данным правоохранителей, утром жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница. Эту ситуацию увидели случайные прохожие и позвонили в полицию.

В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

"Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил вору закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на вора, но тот успел ударить его ножом", – рассказали в полиции.

Полицейский в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сейчас его оперируют медики.

Злоумышленник задержан и дает показания следователям. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Женщина-заложница не пострадала.

Напомним, в Одессе мужчина взял в заложницы беременную женщину и ее подругу, требуя выкуп. "Чтобы выманить злоумышленника из квартиры, заявитель по совету полицейских договорился передать деньги на улице. На встречу с подозреваемым мужчина пришел в сопровождении правоохранителей. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции", – рассказали полицейские.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", на Закарпатье депутат поселкового совета держал в заложниках мигрантов. Правоохранители разоблачили преступную группу, которая переправляла мигрантов за границу, в частности в Словакию и Венгрию. Тех, кто не смог оплатить путешествие, удерживали в неволе. Организатором группировки оказался депутат поселкового совета, которому помогали трое местных. Во время спецоперации правоохранители освободили семью. Четырех человек держали в подвале. Одному удалось сбежать и обратиться в полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram