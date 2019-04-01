В Харькове за совершение смертельного ДТП виновник получил условный срок

Студент, насмерть сбивший женщину на переходе, получил три года условно

Фото: Pixabay

В Харькове за совершение смертельного ДТП виновник получил условный срок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg 2019-04-01T15:10:32+03:00 Харьков Студент, насмерть сбивший женщину на переходе, получил три года условно

Московский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе – 21-летний водитель получил пять лет лишения свободы, которые были заменены на три года испытательного срока. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

ДТП произошло 20 ноября 2018 года, когда студент за рулем SsangYong Kyron на скорости около 70 километров в час ехал по Московскому проспекту и сбил на пешеходном переходе перед трамвайной остановкой 28-летнюю женщину, которая погибла на месте.

В ходе судебных слушаний водитель заявил, что его ослепили фары встречных машины и он поздно заметил пешехода. Также он заверил, что пытался избежать столкновения, однако не смог избежать наезда.

Водитель заявил, что он компенсировал моральный и материальный ущерб близким погибшей – отцу, брату и сестре девушки. В связи с этим родственники просили строго не наказывать мужчину. На данный момент решение суда не вступило в законную силу, идет срок апелляционного обжалования.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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