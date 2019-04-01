Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове за совершение смертельного ДТП виновник получил условный срок

Сегодня, 15:10

Студент, насмерть сбивший женщину на переходе, получил три года условно

Фото: Pixabay
В Харькове за совершение смертельного ДТП виновник получил условный срок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg Харьков Студент, насмерть сбивший женщину на переходе, получил три года условно

Московский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе – 21-летний водитель получил пять лет лишения свободы, которые были заменены на три года испытательного срока. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

ДТП произошло 20 ноября 2018 года, когда студент за рулем SsangYong Kyron на скорости около 70 километров в час ехал по Московскому проспекту и сбил на пешеходном переходе перед трамвайной остановкой 28-летнюю женщину, которая погибла на месте.

В ходе судебных слушаний водитель заявил, что его ослепили фары встречных машины и он поздно заметил пешехода. Также он заверил, что пытался избежать столкновения, однако не смог избежать наезда.

Водитель заявил, что он компенсировал моральный и материальный ущерб близким погибшей – отцу, брату и сестре девушки. В связи с этим родственники просили строго не наказывать мужчину. На данный момент решение суда не вступило в законную силу, идет срок апелляционного обжалования.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Харьков, пешеход, приговор, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове за совершение смертельного ДТП виновник получил условный срок". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП на Прикарпатье: погибла женщина, еще четверо получили травмы

Сегодня, 14:01

На трассе столкнулись автомобиль Opel Vectra и "ЗАЗ 110"

Смертельное ДТП под Одессой: пьяный водитель сбил женщин

Сегодня, 13:53

После наезда на пешеходов водитель бросил пострадавших, машину и сбежал

Журналист Муждабаев назвал "предателями" избирателей Зеленского

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Харьковской компании запретили производство «Цитрамона»

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой