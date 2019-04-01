В Харькове за совершение смертельного ДТП виновник получил условный срок
Студент, насмерть сбивший женщину на переходе, получил три года условно
Московский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе – 21-летний водитель получил пять лет лишения свободы, которые были заменены на три года испытательного срока. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.
ДТП произошло 20 ноября 2018 года, когда студент за рулем SsangYong Kyron на скорости около 70 километров в час ехал по Московскому проспекту и сбил на пешеходном переходе перед трамвайной остановкой 28-летнюю женщину, которая погибла на месте.
В ходе судебных слушаний водитель заявил, что его ослепили фары встречных машины и он поздно заметил пешехода. Также он заверил, что пытался избежать столкновения, однако не смог избежать наезда.
Водитель заявил, что он компенсировал моральный и материальный ущерб близким погибшей – отцу, брату и сестре девушки. В связи с этим родственники просили строго не наказывать мужчину. На данный момент решение суда не вступило в законную силу, идет срок апелляционного обжалования.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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