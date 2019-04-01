ДТП на Прикарпатье: погибла женщина, еще четверо получили травмы

На трассе столкнулись автомобиль Opel Vectra и "ЗАЗ 110"

Фото: Нацполиция

ДТП на Прикарпатье: погибла женщина, еще четверо получили травмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ef/840/5ca1ef840aa1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ef/840/5ca1ef840aa1e.jpg 2019-04-01T14:01:54+03:00 Запад На трассе столкнулись автомобиль Opel Vectra и "ЗАЗ 110"

На Прикарпатье в с. Демьянов Галицкого района произошла авария, в которой погибла женщина и четыре человека получили травмы.

"На автодороге Н-09 33-летний водитель, житель областного центра, за рулем автомобиля Opel Vectra, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ 110". Последним управлял 28-летний водитель, который двигался во встречном направлении к городу Бурштын", – сообщают в полиции.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля "ЗАЗ 110" с травмами доставлены в больницу, а 26-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия.

Водитель и пассажир автомобиля Opel Vectra получили легкие телесные повреждения.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Кроме этого, мы писали, чтоДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

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