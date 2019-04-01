Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

ДТП на Прикарпатье: погибла женщина, еще четверо получили травмы

Сегодня, 14:01

На трассе столкнулись автомобиль Opel Vectra и "ЗАЗ 110"

Фото: Нацполиция
ДТП на Прикарпатье: погибла женщина, еще четверо получили травмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ef/840/5ca1ef840aa1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ef/840/5ca1ef840aa1e.jpg Запад На трассе столкнулись автомобиль Opel Vectra и "ЗАЗ 110"

На Прикарпатье в с. Демьянов Галицкого района произошла авария, в которой погибла женщина и четыре человека получили травмы.

"На автодороге Н-09 33-летний водитель, житель областного центра, за рулем автомобиля Opel Vectra, совершая обгон,  допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ 110". Последним управлял 28-летний водитель, который двигался во встречном направлении к городу Бурштын", – сообщают в полиции.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля "ЗАЗ 110" с травмами доставлены в больницу, а 26-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия.

Водитель и пассажир автомобиля Opel Vectra получили легкие телесные повреждения.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Кроме этого, мы писали, чтоДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авария, ДТП, Прикарпатье, столкновение

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП на Прикарпатье: погибла женщина, еще четверо получили травмы". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП под Одессой: пьяный водитель сбил женщин

Сегодня, 13:53

После наезда на пешеходов водитель бросил пострадавших, машину и сбежал

В Харьковской области легковушка насмерть сбила мужчину и скрылась: водителя задержали

Сегодня, 13:50

От полученных травм 21-летний пешеход скончался на месте ДТП

Во Львове за вечер трое детей оказались под колесами авто

Сегодня, 13:10

Всех пострадавших доставили в медучреждения

В России произошло два смертельных ДТП: восемь человек погибли

Сегодня, 12:34

Одна авария произошла в Тульской области, второе ДТП – в Ярославской области

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак

В Украине готовят "Кровную месть"

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Сергей Тигипко ушел с поста

В Украине создали новый вид оружия: появились подробности

Что будет, если есть что попало, но ежедневно делать планку

Когда моя девушка узнала про переезд в РФ, сразу сказала "нет"

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

«Почему я не люблю полных женщин?»