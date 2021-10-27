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В Харькове задержали 16-летнего мажора, устроившего смертельное ДТП: что ему грозит

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
27 октября, 10:07
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На данный момент три пассажира Infiniti находятся в реанимационном отделении больницы
В Харькове задержали 16-летнего мажора. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове задержали 16-летнего мажора. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, который устроил смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины.

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Мажору грозит 8 лет тюрьмы

Как рассказали в полиции, водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. На данный момент следственные действия продолжаются.

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Что с пострадавшими?

Сейчас три пассажира Infiniti находятся в реанимационном отделении больницы.

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По данным правоохранителей, у погибшего 58-летнего водителя Chevrolet и 16-летнего водителя Infiniti признаков алкогольного опьянения нет.

По факту ДТП расследуют производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и отрабатывает записи с камер видеонаблюдения.

Развитие события

  • В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
  • Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Инцидент в магазине

В 2019 году парень познакомился с девушкой. Они учились в разных школах и знали друг друга всего месяц. Через некоторое время подросток начал оскорблять девочку. Ее мать и брат решили с ним разобраться. О встрече договорились в магазине. Когда начали выяснять отношения, подросток достал пистолет и выстрелил несколько раз в 39-летнюю женщину и 19-летнего парня. На место вызвали полицию. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с использованием оружия). Правоохранители не называли фамилии парня, однако было известно, что его зовут Николай.

Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

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