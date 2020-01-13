Связывали, душили и били током: что делали с заключенными в колонии Харькова

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В Государственном бюро расследований возьмутся за расследование уголовных производств, открытых по фактам, обнаруженным представителями "Харьковской правозащитной группы" в Алексеевской колонии №25 в Харькове, где готовился масштабный бунт.

В частности, выяснились неоднократные случаи пыток осужденных. Зэков запугивали, применяя избиение, удушение, связывание и били электричеством, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Прокуроры внесли в Единый реестр досудебных расследований ведомости по признакам преступлений, предусмотренных статьями "пытки, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц", "превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа с применением насилия", а также "грубое нарушение законодательства о труде".

Досудебное расследование поручено территориальному управлению Государственного бюро расследований, расположенному в Полтаве.

Ход расследования уголовных производств будет находиться на контроле Офиса генпрокурора.

Напомним, недавно во время бунта в следственном изоляторе Кропивницкого пострадали 78 человек.

Ранее мы писали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

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