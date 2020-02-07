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В Харькове зеленая обезьяна забежала в обувной магазин: забавное видео

7 февраля, 15:08

Мартышка сбежала из контактного зоопарка

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В обувной магазин в Харькове забежала зеленая обезьяна. Животное на видео сняли посетители и опубликовали в Сети.

Все произошло в торговом центре на улице Одесской. Выяснилось, что зеленая мартышка сбежала из контактного зоопарка.

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Отметим, что это – не первый подобный случай в городе. Вечером 11 декабря, на той же улице, в супермаркет тоже забежала обезьяна. Видео инцидента сняли очевидцы. Одна из посетителей супермаркета предположила, что обезьяна могла сбежать из контактного зоопарка.

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Фото: Mykhailo Lysenko, Facebook

Кроме того, ранее в Харькове из контактного зоопарка сбежал львенок по кличке Симба. После побега зверь совершенно свободно разгуливал по торговому центру. Животное вело себя ласково и даже разрешило себя погладить посетителям ТЦ.

Также недавно енот прошелся по рынку в Германии. По словам представителя полиции, "енот был явно пьян". В этот день зверька видели возле рыбного рынка, у дверей пиццерии, а также на трамвайных путях. В конце концов на животное обратил внимание сотрудник службы безопасности. Поняв, что четверолапому нужна помощь, он вызвал спасателей, и до их приезда караулил его прямо у мусорного бака.

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