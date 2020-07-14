В Харькове женщина убила сына: подробности трагедии

В Харькове 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Информация о происшествии поступила в Новобаварское отделение полиици в понедельник, около 20:10. В ходе осмотра дома полицейские обнаружили предсмертную записку, которую оставила женщина", – говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, 30 апреля стало известно о трагедии в поселке Подворки под Харьковом. Соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента.

Позже оказалось, что Татьяна Пьянова, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери под Харьковом, нанесла своему ребенку не менее 20 ударов ножом, а потом отрезала голову. Об этом говорится в материалах следствия, которые опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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