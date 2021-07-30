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В Харькове женщина устроила скандал на борту самолета – рейс пришлось задержать (видео)

30 июля 2021 12:32

Виктория Барановская Виктория Барановская

Она отказалась надевать защитную маску и не реагировала на просьбы экипажа

Экипажу пришлось на 30 минут задержать рейс с более 100 пассажирами на борту / Фото: коллаж "Сегодня"

Экипажу пришлось на 30 минут задержать рейс с более 100 пассажирами на борту / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 30 июля, в Харькове женщина устроила скандал при посадке на борт самолета из-за просьбы экипажа надеть защитную маску.

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Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Инцидент произошел в самолете, который следовал из Харькова в Анталию. Из-за отказа женщины соблюдать правила карантина пришлось на 30 минут задержать рейс с более 100 пассажирами на борту.

На видеозаписи с места слышно, что возмущенные пассажиры ругаются с нарушительницей и просят, чтобы она извинилась перед экипажем.

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В результате женщина все-таки надевает защитную маску. На данном этапе неизвестна причина по которой она отказывалась выполнять правила.

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Ранее мы сообщали, что в паспортном столе Запорожской области мать кричала, толкала и ругала свою дочь, угрожала отдать ее за непослушание в интернат. При этом никто из присутствующих за ребенка не вступился.

Напомним, в Житомирской области мать на неделю оставила четырех несовершеннолетних детей без присмотра. Ее нашли полицейские пьяной в соседнем районе.

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