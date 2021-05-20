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В Харькове жестоко избили подростка прямо посреди улицы

20 мая, 14:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полиция расследует обстоятельства избиения подростка в Новобаварском районе Харькова – мальчик в больнице

Пострадавшего госпитализировали в больницу

Пострадавшего госпитализировали в больницу / Фото: Getty Images

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего на улице Менделеева в Харькове.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 4 мая в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что 13-летнему подростку нанесли телесные повреждения. Пострадавшего доставили в городскую отоларингологическую клиническую больницу. С заявлением в полицию также обратилась мать несовершеннолетнего.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное легкое телесное повреждение". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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Продолжается расследование уголовного производства. Устанавливаются обстоятельства происшествия и круг причастных к правонарушению.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве полицейский при задержании избил подростка.

Также напомним, в Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка.

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