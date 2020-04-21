В Харькове жестоко избили журналиста: видео и подробности нападения

В ходе нападения у мужчины отобрали кредитки и крупную сумму наличных

В Харькове произошло нападение на журналиста и активиста Алексея Кусова – двое мужчин набросились на него, побили и отобрали крупную сумму.

Как сообщил сам пострадавший в своем Facebook, 20 апреля во дворе его дома на него напали двое неизвестных.

Журналист разместил видеозапись, на которой видно, как двое мужчин, подбежав сзади, валят на землю третьего и избивают его. Затем нападавшие убегают, а жертва встает и стреляет в сторону убегающих.

"Я открывал огонь, но без очков плохо попадаю. Хочу сказать тем, кто заплатил за этот бред: ваши условия, запугивания и бабло мне не нужны", - заявил Кусов.

Обстоятельства происшествия выясняли полицейские. По данным стражей порядка, злоумышленники завладели деньгами в размере 40 тысяч гривен, а также его кредитными картами.

"20 апреля в 22:40 в Шевченковский отдел полиции со службы "102" поступило сообщение о том, что по улице Шатиловской на 35-летнего мужчину вблизи дома проживания напали двое неизвестных. Полицейские обследовали прилегающую территорию и изъяли записи с камер видео наблюдения", - говорится в официальном сообщении.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "грабеж", которая предполагает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее киевская прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину, который открыл стрельбу в одном из столичных пабов на Оболони и ранил журналиста.

Также мы писали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил напугать компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

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