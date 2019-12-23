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В Харькове живодеры изувечили кошку: подробности

23 декабря, 08:56

Животному вырезали звезду на голове

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Харькове неизвестные поиздевались над кошкой – у животного на голове вырезали звезду. Об этом сообщило КП "Центр обращения с животными" в Facebook.

По словам коммунальщиков, изувеченную кошку привезли в Социальный ветцентр. На голове у животного медики увидели рану в форме звезды. Такие увечья очевидно не могли нанести другие животные. Судя по характерным симметричным, ровным краям раны, кожа была срезана чем-то с острым лезвием. Рана уже зарубцевалась, но кошка находится в состоянии шока.

Фото: Центр обращения с животными

Тем, что человек – существо жестокое, никого не удивишь. Но есть индивиды, действия которых трудно и понять, и тем более оправдать. История о Барсике, которого хозяин привязал его к машине и полтора километра волочил по дороге, поразила большинство украинцев.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

Не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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Харьков кошка издевательства звезда живодеры

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