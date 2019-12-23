В Харькове живодеры изувечили кошку: подробности

Фото: pixabay.com

В Харькове неизвестные поиздевались над кошкой – у животного на голове вырезали звезду. Об этом сообщило КП "Центр обращения с животными" в Facebook.

По словам коммунальщиков, изувеченную кошку привезли в Социальный ветцентр. На голове у животного медики увидели рану в форме звезды. Такие увечья очевидно не могли нанести другие животные. Судя по характерным симметричным, ровным краям раны, кожа была срезана чем-то с острым лезвием. Рана уже зарубцевалась, но кошка находится в состоянии шока.

Фото: Центр обращения с животными

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