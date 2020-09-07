Как соблюдают карантин в харьковском метро: появилось видео из подземки

В Харькове, который внесен в "оранжевую" карантинную зону, решили проверить, как пассажиры выполняют требования медиков в метро.
Как сообщает Telegram-канал "Веха", оказалось, что горожане массово игнорируют масочный режим. Такое же поведение харьковчане демонстрировали и в других видах транспорта.
Оказалось, что требования карантина соблюдают лишь единицы, а основная масса пассажиров не утруждает себя ношением маски в салоне общественного транспорта.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Харьковская область оказалась среди регионов Украины, не готовых к смягчению карантина. При этом требованиям Минздрава соответствуют только семь областей страны.
Между тем, во многих западных регионах прошли акции протеста местных жителей, которые требовали отменить ряд ограничений, введенных для "красных" карантинных зон.
Так, в Ровенской области жители Костополя требовали вернуть их детям возможность ходить в школы. А городской совет Ивано-Франковска вопреки требованию Киева откроет школы и детсады с 14 сентября, несмотря на "красную" зону.
Как известно, в Украине до ноября продлили адаптивный карантин.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк