Как соблюдают карантин в харьковском метро: появилось видео из подземки

В Харькове, который внесен в "оранжевую" карантинную зону, решили проверить, как пассажиры выполняют требования медиков в метро.

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Как сообщает Telegram-канал "Веха", оказалось, что горожане массово игнорируют масочный режим. Такое же поведение харьковчане демонстрировали и в других видах транспорта.

Оказалось, что требования карантина соблюдают лишь единицы, а основная масса пассажиров не утруждает себя ношением маски в салоне общественного транспорта.

Видео: Telegram-канал "Веха"

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Харьковская область оказалась среди регионов Украины, не готовых к смягчению карантина. При этом требованиям Минздрава соответствуют только семь областей страны.

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Между тем, во многих западных регионах прошли акции протеста местных жителей, которые требовали отменить ряд ограничений, введенных для "красных" карантинных зон.

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Так, в Ровенской области жители Костополя требовали вернуть их детям возможность ходить в школы. А городской совет Ивано-Франковска вопреки требованию Киева откроет школы и детсады с 14 сентября, несмотря на "красную" зону.

Как известно, в Украине до ноября продлили адаптивный карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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