В харьковском метро десятки подростков устроили дебош
Двух несовершеннолетних хулиганов полицейским удалось задержать
В харьковском метрополитене десятки подростков устроили дебош из-за подорожания стоимости проезда. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Инцидент произошел 9 февраля в 22:00 на станции метро "Архитектора Бекетова". Юноши с целью протеста грубо нарушали общественный порядок. Полицейским удалось задержать двух 16-летних и 15-летнего участников акции. В присутствии родителей подростков опросили и отпустили.
"Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы", – рассказали в полиции.
Как известно, с 7 февраля в Харькове поднялись расценки на проезд в метро – теперь одна поездка вместо пяти гривен стоит столько же, как и в Киеве – восемь гривен. Также поднялись цены и на проезд в трамваях и троллейбусах – до шести гривен (раньше было четыре).
Мы уже писали о том, что подорожание проезда в Харькове вызвало разную реакцию у пассажиров, а также у сотрудников служб такси.
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