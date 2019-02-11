В харьковском метро десятки подростков устроили дебош

Двух несовершеннолетних хулиганов полицейским удалось задержать

Проезд в метро Харькова подорожает до восьми гривен. Фото: пресс-служба мэрии Харькова

В харьковском метро десятки подростков устроили дебош //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/afa/08e/5c5afa08e6cd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/afa/08e/5c5afa08e6cd5.jpg 2019-02-11T09:12:00+02:00 Харьков Двух несовершеннолетних хулиганов полицейским удалось задержать

В харьковском метрополитене десятки подростков устроили дебош из-за подорожания стоимости проезда. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 9 февраля в 22:00 на станции метро "Архитектора Бекетова". Юноши с целью протеста грубо нарушали общественный порядок. Полицейским удалось задержать двух 16-летних и 15-летнего участников акции. В присутствии родителей подростков опросили и отпустили.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы", – рассказали в полиции.

Как известно, с 7 февраля в Харькове поднялись расценки на проезд в метро – теперь одна поездка вместо пяти гривен стоит столько же, как и в Киеве – восемь гривен. Также поднялись цены и на проезд в трамваях и троллейбусах – до шести гривен (раньше было четыре).

Мы уже писали о том, что подорожание проезда в Харькове вызвало разную реакцию у пассажиров, а также у сотрудников служб такси.

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