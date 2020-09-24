В Харьковской больнице пациенты с COVID-19 покупают лекарства за свой счет: главврач назвал причину

Чтобы покрыть все расходы больницы, нужно четыре миллиона гривен

Несмотря на то что лечение в государственных больницах должно быть бесплатным, пациенты Харьковской областной инфекционной больницы вынуждены самостоятельно покупать медикаменты. Директор медучреждения Павел Нартов рассказал, что финансирование не покрывает все расходы на лечение пациентов с коронавирусом. Об этом пишет МГ "Объектив".

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"В 2019 году нам в год выделяли на лекарства и кислород около одного миллиона гривен. И это в год. А сейчас мы ежемесячно тратим на лекарства около двух миллионов гривен. И этого недостаточно. Потребность нашего медучреждения, чтобы полностью закрыть все, — это около четырех миллионов гривен. И это только на лекарства. А еще не забывайте о наборах диагностики. Больные все обследуются — это все деньги", — отметил он.

По словам медика, некоторых дорогостоящих лекарств нет в свободной продаже. Поэтому родственникам приходится докупать препараты за свой счет.

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что людям с подозрением на коронавирус ПЦР-тестирование делают бесплатно. Также он объяснил, что делать в случае отказа врачей в бесплатном тестировании.

Кстати, недавно в Харьковской области установили новый рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. Так, за 22 сентября COVID-19 диагностировали у 403 жителей области.

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