Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковской больнице пациенты с COVID-19 покупают лекарства за свой счет: главврач назвал причину

24 сентября, 16:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Чтобы покрыть все расходы больницы, нужно четыре миллиона гривен

Несмотря на то что лечение в государственных больницах должно быть бесплатным, пациенты Харьковской областной инфекционной больницы вынуждены самостоятельно покупать медикаменты. Директор медучреждения Павел Нартов рассказал, что финансирование не покрывает все расходы на лечение пациентов с коронавирусом. Об этом пишет МГ "Объектив".

Реклама

"В 2019 году нам в год выделяли на лекарства и кислород около одного миллиона гривен. И это в год. А сейчас мы ежемесячно тратим на лекарства около двух миллионов гривен. И этого недостаточно. Потребность нашего медучреждения, чтобы полностью закрыть все, — это около четырех миллионов гривен. И это только на лекарства. А еще не забывайте о наборах диагностики. Больные все обследуются — это все деньги", — отметил он.

По словам медика, некоторых дорогостоящих лекарств нет в свободной продаже. Поэтому родственникам приходится докупать препараты за свой счет.

В тренде
В Сумах "похитили" полковника ВСУ: в полиции раскрыли подробности

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что людям с подозрением на коронавирус ПЦР-тестирование делают бесплатно. Также он объяснил, что делать в случае отказа врачей в бесплатном тестировании.

Кстати, недавно в Харьковской области установили новый рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. Так, за 22 сентября COVID-19 диагностировали у 403 жителей области.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков лекарства больницы коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отца
Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отцаПолитика
"Низко и подло": у Кернеса отреагировали на слухи о его заражении коронавирусомХарьков
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечениеХарьков
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложены
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложеныТранспорт
"Не хотел покидать Украину": в мэрии Харькова рассказали о состоянии КернесаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять