Харьковская область бьет рекорды по коронавирусу: более 400 заболевших за сутки

За последние сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Харьковской области. Так, 23 сентября COVID-19 диагностировали у 403 жителей области.
Как говорят данные мониторинговой системы Совета нацбезопасности и обороны, всего в Харьковской области коронавирус подтвердили у 15 908 человек. 315 из них не удалось победить болезнь – они скончались (семеро за последние сутки). А 4 248 инфицированных выздоровели.
Отметим, с начала пандемии в Украине COVID-19 выявили у 184 734 человек.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области от коронавируса умерли три медика из разных больниц. С начала эпидемии COVID-19 обнаружили более чем у 450 медиков региона.
Также напомним, в Харьковской области проверили, как соблюдаются противоэпидемические ограничения в школах региона.
Новости "Сегодня" писали, что в Харькове готовятся к открытию больниц второй волны. В этих медучреждениях уже проводится работа по увеличению кислородных точек доступа.
Кроме того, в Харькове решили проверить, как пассажиры соблюдают карантин в метро. Смотрите видео из подземки:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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