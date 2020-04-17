В Харьковской области больницу закрыли на карантин из-за COVID-19

В Харьковской области стационар больницы в поселке Ольшаны Дергачевского района закрыли на двухнедельный карантин, поскольку у одной из пациенток лабораторно подтвердили коронавирус.

"Двухэтажное здание стационара Ольшанской больницы закрыто на обсервацию с 16 по 29 апреля включительно", - сообщили в сельсовете.

Причиной закрытия на обсервацию стало то, что у пациентки, которая лечилась в учреждении в течение двух недель от пневмонии, лабораторно подтвержден COVID-19. Также выяснилось, что муж заболевшей является врачом и работает в соседнем поселке.

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По словам заведующей поликлиники Татьяны Деменко, семью врача обследовали и взяли образцы для ПЦР-тестирования, результаты еще не пришли.

"На сегодняшний день женщина госпитализирована в областную инфекционную больницу, находится там на лечении. Состояние ее – удовлетворительное, она идет на поправку. Вся семья обследована ПЦР-методом на COVID-19. Результатов пока еще нет", - сказала она.

Относительно обсервации, то известно, что в ней находятся несколько пациентов, медицинский и обслуживающий персонал. Учреждение, которое находится в отдельном здании, полностью закрыто.

"У всех контактных лиц взяли биоматериал. Также установлено одно контактное лицо, которое уже было выписано после лечения, это житель поселка Солоницевка, оно находится дома на самоизоляции", - рассказала Деменко.

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По ее словам, врач, у жены которого обнаружили коронавирус, с 31-го марта находится в отпуске за свой счет и на работе в последний раз был 30-го марта.

"Как вы понимаете, уже прошел и 14-дневный срок после общения с ним. Никто из сотрудников поликлиники не заболел, все сотрудники наши здоровы", - заверила она.

Напомним, что на утро 17 апреля в Украине подтвердили 4662 случая заражения COVID-19. Коронавирус в стране уже унес жизни 125 человек.

О том, насколько украинцы опасаются риска заболеть коронавирусом, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research: "Градус здоровья Украины. Обратный отсчет".

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