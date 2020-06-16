В Харьковской области еще три смерти от COVID-19: что известно о погибших

В Харьковской области, где из-за вспышки коронавируса закрыли детсады, жертвами коронавирусной инфекции стали еще три человека. Об этом в своем Telegram написал глава местной областной госадминистрации Алексей Кучер.

COVID-19 унес жизни:

76-летней харьковчанки

63-летнего жителя города Мерефа

67-летнего харьковчанина

По словам Кучера, эти пациенты имели сопутствующие заболевания.

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Отметим, что только за последние сутки, 15 июня, в Харьковской области подтвердили 53 новые случая COVID-19. 38 из них оказались харьковчанами. Всего в регионе коронавирус подтвердили у 1595 человек. 752 из них удалось вылечить, а вот жизни 62 пациентов инфекция унесла.

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На данный момент в больницах области лечат 254 человек. Из них двух подключили к аппарату ИВЛ, а 7 – находятся на кислородной поддержке. Еще 527 человек отправили на самоизоляцию.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове в областную инфекционную больницу, которая была определена как профильная для пациентов с COVID-19, госпитализировали почти 70 пациентов, у которых не было коронавируса.

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