В Харьковской области из окна выпал пятилетний ребенок

Мальчик попал в больницу, его состояние называют стабильным

В Харьковской области пятилетний мальчик из Лозовского района оказался в больнице после падения из окна первого этажа.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел вечером 12 августа: врачи получили информацию о том, что пятилетний мальчик выпал из окна. Бригада скорой помощи приехала на место происшествия спустя две минуты после вызова.

Пострадавший малыш получил тупую травму живота и его вместе с мамой доставили в областную детскую клиническую больницу №1. Состояние ребенка медики называют стабильным.

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Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который избил и выбросил в окно своего шестилетнего крестника. Ребенка, который был без сознания, госпитализировали в детскую больницу. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире мать мальчика и ее друзей, которые были пьяны.

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Также мы писали, что в столице двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Трагедия с малышом произошла на девятом этаже. К окну ребенка привел его родной отец.

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