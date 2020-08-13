Українська
$ 27,53
32,4
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковской области из окна выпал пятилетний ребенок

13 августа, 21:30

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мальчик попал в больницу, его состояние называют стабильным

В Харьковской области пятилетний мальчик из Лозовского района оказался в больнице после падения из окна первого этажа.

Реклама

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел вечером 12 августа: врачи получили информацию о том, что пятилетний мальчик выпал из окна. Бригада скорой помощи приехала на место происшествия спустя две минуты после вызова.

Пострадавший малыш получил тупую травму живота и его вместе с мамой доставили в областную детскую клиническую больницу №1. Состояние ребенка медики называют стабильным.

В тренде
Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который избил и выбросил в окно своего шестилетнего крестника. Ребенка, который был без сознания, госпитализировали в детскую больницу. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире мать мальчика и ее друзей, которые были пьяны.

Реклама

Также мы писали, что в столице двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Трагедия с малышом произошла на девятом этаже. К окну ребенка привел его родной отец.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лозовая мальчик харьковская область окно

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Бердянске мужчина поймал огромную медузу: фото морского
В Бердянске мужчина поймал огромную медузу: фото морского "чудовища"Запорожье
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Несмотря на карантин: в харьковском метро пассажиры ездят без масок (фото)
Несмотря на карантин: в харьковском метро пассажиры ездят без масок (фото)Харьков
В поезде Харьков-Рахов мужчина напал на проводника (видео)
В поезде Харьков-Рахов мужчина напал на проводника (видео)Украина
Карантин в Украине в двух областях могут ужесточить
Карантин в Украине в двух областях могут ужесточитьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять