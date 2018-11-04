В Харьковской области к концу года отремонтируют 30 медучреждений

Сегодня, 00:47

В течение трех следующих лет в области планируют обновить все больницы и поликлиники


Свежий ремонт и новое оборудование. До конца года в Харьковской области отремонтируют около 30 медицинских учреждений: амбулаторий, районных и областных больниц. Среди них есть и памятник архитектуры, который был на грани разрушения.

Здание нынешней Волчанской центральной районной больницы построил купец Колокольцов более ста лет назад. Здесь устраивали балы и званые ужины. А в середине прошлого века открыли поликлинику. С тех пор здание ни разу не ремонтировали и оно приходило упадок.

В настоящее время отделение стационара уже привели в порядок и заселили пациентов в отремонтированные двухместные палаты. В следующем году откроют отделение хирургии и реанимации.

В областной больнице для чернобыльцев не видели ремонта 35 лет. Приемное отделение и кабинеты физиотерапии почти готовы. Вскоре будет и новая операционная.

В целом до конца года отремонтируют 30 медучреждений, а за три следующих года надеются обновить в области абсолютно все больницы.

"Медицинская реформа будет восприниматься только тогда, когда будут качественно отремонтированы больницы, когда будет современное оборудование и профессиональная медицинская помощь. Именно это обеспечит восприятие людьми медицинской реформы и деятельности власти. Именно это мы и делаем в Харьковской области – предоставляем новые возможности, как врачам, так и пациентам", – рассказала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Кроме того, в планах также построить с нуля областной онкологический центр. Его проект будет готов через несколько месяцев.

Не так давно Светличная рассказала о ремонте больницы в Изюме.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко поручил построить к концу года 500 амбулаторий в селах.

Также мы писали об уникальном строительстве клиники в Сумской области.
больницы, харьковская область, медреформа

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Источник:

"Сегодня"

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